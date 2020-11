Nelle scorse settimane, Google ha presentato ufficialmente il nuovo Pixel 5. Il device rappresenta l’ultima incarnazione dell’esperienza vanilla offerta da Android 11. Purtroppo però, sembra che i tecnici di Mountain View abbiano ancora da lavorare per ottimizzare l’esperienza utente.

Infatti, in queste ore è emerso un nuovo bug che risulta essere molto fastidioso e a tratti anche spaventoso. Il problema è legato alla gestione del volume che varia in automatico. Gli utenti stanno segnalando sulle pagine di supporto ufficiale questo difetto. I casi principalmente riscontrati sono due.

Il primo si verifica mentre gli utenti stanno guardando un video e l’audio cala senza alcuna azione diretta. L’abbassamento dell’audio avviene fino a che il volume non arriva al valore minimo possibile.

Il volume di Pixel 5 si modifica da solo

La seconda tipologia invece si verifica nella maniera esattamente opposta, quando gli utenti hanno impostato il volume al minimo o addirittura inserito la modalità silenziosa. Il bug fa in modo che l’audio in automatico risalga e torni al valore massimo. Questa situazione comporta ovvi disagi e qualche sussulto inaspettato.

Inoltre, sembra che nel momento in cui si verificano questi bug il bilanciere del volume smette di funzionare, rendendo impossibile modificare manualmente l’audio. I tasti non rispondono neanche se si prova ad effettuare uno screenshot o se si utilizza il bilanciere per scattare una foto.

Il nuovo bug si aggiunge a quello legato alla batteria scoperto qualche giorno fa. L’indicatore di stato della batteria sui Pixel 5 reagiva in maniera estremamente lenta alla variazione di carica. Il device quindi risultava sempre carico al massimo per poi scaricarsi velocemente, causando ulteriori disagi agli utenti.

Se per questo problema Google ha iniziato a rilasciare un bugfix, per il problema all’audio non si hanno ancora notizie ufficiali.