Un ragazzo ha costruito i propri occhiali smart con GPS

Per funzionare, gli occhiali hanno bisogno di comunicare con lo smartphone attraverso un’app realizzata dallo stesso Samson March attraverso la quale gli smart glasses ricevono informazioni circa le svolte da prendere.

Dal punto di vista hardware, i telai sono stati realizzati con macchine CNC e presentano dei fori nelle asticelle per ospitare un paio di circuiti stampati e una batteria a bottone. Anche la montatura in sé è stata realizzata dal ragazzo. Samson March ha affermato che il progetto, avviato all’inizio di settembre, ha richiesto circa 40 ore in totale, più altre 20 per il funzionamento della macchina CNC.

Samson March sta pubblicando tutte le istruzioni necessarie per realizzare questi occhiali smart su GitHub: il costo dei componenti dovrebbe ammontare a circa $ 20 e ha persino pubblicato dei link per ordinare i circuiti stampati che ha progettato.