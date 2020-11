I Servizi VAS sono una delle problematiche maggiormente affrontate dai consumatori che posseggono una scheda telefonica. I suddetti sono dei servizi a valore aggiunto che, molto spesso, sono la causa diretta di crediti telefonici completamente svuotati da un momento all’altro. Più volte sulla questione è intervenuto Adioconsum, il quale ha invitato tutti gli operatori telefonici ad evitare questa pratica subdola. Purtroppo, però, non tutti hanno preso in considerazione l’esortazione. sono una delle problematiche maggiormente affrontate dai consumatori che posseggono una scheda telefonica. I suddetti sono dei servizi a valore aggiunto che, molto spesso, sono la causa diretta dida un momento all’altro. Più volte sulla questione è intervenuto Adioconsum, il quale ha invitato tutti gli operatori telefonici ad evitare questa pratica subdola. Purtroppo, però, non tutti hanno preso in considerazione l’esortazione.

Servizi VAS: credito telefonico svuotato, ecco cosa accade

I servizi a valore aggiunto sono tutti quei servizi che richiedono l’attivazione di un abbonamento per far sì che funzionino correttamente, ma che però non sempre sono richiesti dai consumatori stessi. Infatti, la maggior parte dei servizi si attivano in maniera erronea cliccando su banner pubblicitari per errore e navigando in pagine web poco sicure.

WindTre ha valutato il bloggo dei servizi a pagamento che partono in automatico, mentre altri operatori hanno optato per la rimozione manuale. Iliad e altri operatori virtuali come ho. Mobile e Very Mobile hanno stabilito il blocco di default dei servizi VAS. Per chi,, è interessato a disattivare questi servizi a pagamento, sarà necessario andare nell’area cliente dell’app del proprio gestore telefonico e attivare il blocco.

Vodafone e Poste Mobile offrono come soluzione la chiamata all’AGCOM per il blocco dei servizi (numero verde 800.44.22.99). Nel caso in cui si vogliano disattivare servizi già attivi, è possibile chiamare il servizio clienti.

Anche per quanto concerne TIM, bisognerà fare una richiesta esplicita tramite una chiamata all’AGCOM, oppure scrivendo un SMS al 119 “disattivazione servizi VAS”. Se volete fare diversamente, è possibile fare richiesta anche dall’applicazione ufficiale di TIM.