L’operatore telefonico virtuale Poste Mobile propone una nuova tariffa telefonica per tutti i consumatori alla ricerca di una nuova offerta per il proprio smartphone. L’operatore propone un bundle decisamente interessante e super low cost, difatti sta attirando l’attenzione di numerosi consumatori.

Poste Mobile e la nuova offerta telefonica: ecco quali i dettagli

La tariffa in questione è Creami WOW Weekend 30GB con la quale i nuovi clienti potrebbero usufruire di credit illimitati da utilizzare per chiamate e messaggi, e 30GB di traffico dati alla massima velocità della connessione 4G sostenendo un costo mensile pari a 4,99 Euro. E’ inoltre necessario sostenere dei costi iniziali per la corretta attivazione, in particolare quello della SIM che ha un costo di 20,00 Euro ma sono inclusi 10,00 Euro di credito telefonico.

Per coloro che scelgono l’attivazione online possono effettuarla in modo facile e veloce dal sito web ufficiale di Poste Mobile, e la spedizione della nuova scheda telefonica non prevede alcun costo. Inoltre il costo mensile è bloccato per sempre e i nuovi clienti non hanno alcun tipo di vincolo contrattuale, dunque, possono disdire la tariffa in qualsiasi momento e senza dover sostenere costi di disattivazione o penale.

Sul suo sito web è possibile prendere in considerazione altre tariffe telefoniche in base alle proprie esigenze, nella pagina apposita delle tariffe sono disponibili tutte le informazioni a riguardo, i costi da sostenere e le condizioni da rispettare. Tutte possono essere attivate comodamente da casa con l’acquisto online facile e veloce, in alternativa è possibile farsi contattare dal servizio clienti.