Continuano ad essere numerose le promozioni che Vodafone per i nuovi clienti. Nel corso delle precedenti settimane anche su queste pagine abbiamo sottolineato al presenza di importanti tariffe per la telefonia mobile. Tuttavia, il provider inglese è anche molto impegnato nel settore della telefonia fissa.

Vodafone, tre regali per chi sceglie la Unlimited Plus

La promozione di riferimento di Vodafone nel settore della telefonia fissa continua ad essere la Unlimited Plus. Quest’offerta, oltre ad offrire contenuti per chiamate ed internet, garantisce anche un’importante estensione relativa all’intrattenimento televisivo.

Di base, la Unlimited Plus mette a disposizione degli abbonati chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con internet illimitati attraverso le reti di Fibra Ottica. Il prezzo di Unlimited Plus si attesta sui 29,99 euro ogni mese.

Gli abbonati, come detto, hanno anche l’opportunità di integrare questo abbonamento alla Vodafone TV. Per i nuovi clienti, il gestore inglese ha previsto non uno ma ben tre regali.

Il primo vantaggio è legato ad Amazon Prime. Il servizio di Amazon, valido sia per le spedizioni dal portale di ecommerce sia per i contenuti di Prime Video, sarà garantito a costo zero per un anno.

Gli utenti di Vodafone potranno accedere, inoltre, anche ai contenuti sportivi e calcistici di Sky, attraverso il servizio NOW TV. Il prezzo aggiuntivo rispetto alla tariffa Unlimited Plus, in questo caso, sarà di 20 euro con una riduzione di 10 euro sui costi di listino.

Chi sceglie il pacchetto NOW TV con Vodafone, inoltre, avrà anche diritto alla visione gratuita dei contenuti DAZN.