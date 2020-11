Comet anticipa il Black Friday con il lancio di un volantino che riassume tutte le migliori offerte ed i prezzi che gli utenti stanno effettivamente cercando nel mondo dell’elettronica, a fronte di un’elevatissima richiesta di sconti speciali da parte proprio della community italiana.

Per non confondere le idee, e rendere la vita molto più semplice a tutti noi, l’azienda ha deciso di presentare un’unica campagna promozionale disponibile su tutto il territorio, rendendola disponibile anche online sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che vorranno acquistare dal divano di casa propria potranno anche ricevere la merce a domicilio, con pagamento rateizzato a Tasso Zero, e sopratutto spese di spedizione azzerate per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Comet: quali sono gli sconti da non lasciarsi sfuggire

Sono tantissimi gli sconti che gli utenti non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire, quelli su cui però vogliamo porre l’attenzione sono sostanzialmente due: Samsung Galaxy S20+ e Apple iPhone 11.

La coppia di smartphone top di gamma rappresenta perfettamente le due “fazioni” del mercato mondiale, da una parte troviamo il prodotto maggiormente rappresentativo della serie Galaxy S20 con sistema operativo Android; dall’altra, invece, arriva la versione “base” degli iPhone 11 visti lo scorso anno.

I loro prezzi sono molto convenienti, considerando i listini originari, precisamente sarà possibile spendere 599 euro per il modello Apple, sino a raggiungere 699 euro per l’S20+. Entrambi sono proposti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand.