Passa a Vodafone: quali sono le promozioni migliori del mese?

A tutti coloro che stanno pensando di di tornare o passare a Vodafone (Passa a Vodafone) da TIM, Wind, Tre, iliad e altri operatori, questo articolo è perfetto per voi. Novembre è senza dubbio il mese delle nuove tariffe: come Vodafone infatti, tante altre compagnie sono pronte a lanciare delle nuove promozioni. Scoviamo solo alcune delle tante tariffe sbarcate in questo periodo.

Passa a Vodafone: le nuove promozioni del mese autunnale

Vodafone Special Unlimited 7

Trattasi di un’offerta limitata dal costo di 7 euro al mese, in aggiunta ai 12 euro dell’attivazione e che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobile e di rete fissa, SMS, 50 giga di traffico internet mobile in 4G a 7 euro al mese. L’offerta si può attivare se si proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtual.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Vi sono poi più tariffe comprese in Passa a Vodafone Special Minuti e cambiano a seconda del tipo, degli utenti destinatari e dei giga offerti.

Vodafone Special 50 Digital Edition permette per esempio, a chi proviene da operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile Full e altri, di avere minuti illimitati e ben 50 GB di traffico mobile incluso a 7 euro al mese. Per chi invece ha iliad e Kena Mobile dovrà pagare 9,90 euro al mese.

Vodafone Special Minuti 30 GB

Anche Vodafone Special Minuti 30 GB prevede minuti illimitati verso tutti ma 30 GB con un canone mensile pari a 6 euro al mese. L’offerta è dedicata ad ex clienti Fastweb, PosteMobile Full, Digi Mobil, Erg Mobile.

Vodafone Special Minuti 50 GB

Passa a Vodafone: Special Minuti 50 GB prevede ogni mese minuti senza limiti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile a 9,90 euro al mese con un costo di attivazione di 12,10 euro.

Vodafone Shake It Fun

Questa promozione è riservata agli under 25, e si può scegliere tra: