Esselunga rientra prepotentemente tra i migliori rivenditori di elettronica con una campagna promozionale che punta a far scalpore, soprattutto per la qualità dello sconto effettivamente applicato.

In scadenza in tutti i punti vendita l’11 novembre, il volantino inserisce al proprio interno uno sconto speciale applicato esclusivamente su un singolo modello di smartphone. L’acquisto dovrà quindi essere completato solo in negozio (non online o e-commerce), a patto che le scorte non siano terminate anzitempo.

Il terminale, ad ogni modo, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione no brand, quindi con aggiornamenti che verranno rilasciati direttamente dall’azienda produttrice.

Esselunga: quali sono i migliori sconti

Il terminale su cui Esselunga ha voluto focalizzare la propria attenzione è l’Oppo A9 2020, un modello estremamente interessante, caratterizzato da un prezzo alla portata della maggior parte di noi, sono infatti necessari solamente 159 euro per il suo acquisto effettivo.

I punti forti del modello in questione sono display e batteria; nel primo caso parliamo di un ampio pannello da 6,5 pollici, qualità IPS LCD con buona risoluzione, dettaglio e luminosità generale. Nel secondo, invece, ecco arrivare un componente da addirittura 5’000mAh, in grado di garantire una durata fuori dal normale, anche due giorni di utilizzo continuativo.

Il prodotto, come specificato in precedenza, può essere acquistato solamente presso i punti vendita Esselunga, ricordate però che le scorte distribuite sono limitate, di conseguenza potrebbero terminare prima del previsto.