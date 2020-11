LycaMobile ha deciso di prorogare ancora le sue offerte della gamma PORT IN, attivabili adesso fino al 30 Novembre 2020 esclusivamente dai nuovi clienti con contestuale richiesta di portabilità.

Le offerte prevedono un costo di attivazione gratuito, mentre va comunque acquistata la SIM insieme ad una prima ricarica contestuale all’attivazione, il cui costo può variare in base al rivenditore. Scopriamo i dettagli delle offerte.

LycaMobile proroga la gamma PORT IN fino al 30 novembre 2020

Partiamo subito con la PORTI IN 5.99 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet al mese fino in 4G, al costo di 5.99 euro al mese. La PORT IN 7.99 invece prevede un bundle mensile composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 80 Giga di traffico dati fino in 4G al prezzo di 7.99 euro al mese.

Infine è proposta la PORT IN EST che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 Giga di traffico internet fino in 4G a 10.,90 euro al mese. Si specifica che con le offerte sopracitate, rivolte ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero, non è presente la possibilità di attivazione online, ma soltanto presso i rivenditori.

Con le offerte proposte da LycaMobile è possibile navigare a internet su rete Vodafone 4G a una velocità massima di 60 Mbps in download e in upload. Se si esauriscono i Giga messi a disposizione dall’offerta, è comunque possibile continuare a navigare al costo di 18 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.