iPhone 11 è stato lo smartphone più venduto al mondo nel trimestre luglio-settembre, con oltre sedici milioni di unità spedite. E’ quanto emerso dal più recente report condotto da Canalys, che ha così stilato la classifica dei dieci smartphone che hanno registrato il maggior numero di vendite nei soli mesi che vanno da luglio a settembre.

iPhone 11 è stato lo smartphone più venduto al mondo degli ultimi 3 mesi

Una Apple da record. Il colosso di Cupertino è riuscito ad aggiudicarsi i primi due posti della classifica mondiale con due dei suoi smartphone: in prima posizione, come già anticipato, troviamo iPhone 11. In seconda posizione, invece, troviamo iPhone SE 2020, il nuovo smartphone economico di Apple che nei soli mesi di luglio, agosto e settembre è riuscito a vendere oltre dieci milioni di unità in tutto il mondo.

A dominare il mercato degli smartphone degli ultimi mesi, oltre alla potente Apple, sono state Samsung e Xiaomi. Samsung Galaxy A21s, infatti, è stato il terzo smartphone più venduto al mondo, con un numero di unità vendute poco al di sotto di quello registrato da iPhone SE.

Seguono poi Samsung Galaxy A11 e Samsung Galaxy A51 rispettivamente in quarta e in quinta posizione. Non c’è da stupirsi nel notare tanti smartphone della serie A in questa classifica: sappiamo, infatti, che questa è la famiglia più apprezzata di casa Samsung, che accoglie dispositivi medio-gamma dalle funzionalità avanzate, ottime prestazioni ed un prezzo competitivo.

In sesta posizione troviamo Xiaomi Redmi Note 9, seguito da Xiaomi Redmi 9 e Samsung Galaxy A31. Concludono la classifica dei dieci smartphone più venduti al mondo dell’ultimo trimestre Xiaomi Redmi 9A e Samsung Galaxy A01 Core.