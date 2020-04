Il lancio del nuovo iPhone SE, la proposta più economica di casa Apple, ha sancito la fine di iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Questi smartphone, infatti, non sono più disponibili sullo Shop online di Apple. Del resto, però, c’era da aspettarselo: il nuovo iPhone SE sembra essere una versione più evoluta di iPhone 8, con un comparto hardware migliorato ma un design sostanzialmente identico.

iPhone SE, le caratteristiche

iPhone SE, infatti, è dotato di un corpo in alluminio e vetro ed implementa uno schermo da 4,7 pollici con tasto Home e Touch ID. Sotto la scocca dello smartphone, però, si cela la più recente ed evoluta tecnologia di casa Apple: il processore A13 Bionic, lo stesso che alimenta gli iPhone 11, e che assicura velocità e fluidità, nonché nuove funzionalità per la realtà aumentata.

Debutta sullo smartphone economico di Apple anche la modalità Ritratto, diventata ormai un must-have degli smartphone e tanto amata dai selfie-lover (e non solo), e lo Smart HDR, che individua automaticamente i volti e modifica l’illuminazione della scena così da riprodurre i lineamenti e il tono della pelle in modo più naturale. La fotocamera esterna da 12 MP è accompagnata da una fotocamera frontale per selfie da 7 MP. Oltre ciò, il nuovo iPhone SE è resistente alla polvere e all’acqua fino ad un metro di profondità per un massimo di 30 minuti.

Lo smartphone gode anche di una più lunga autonomia rispetto ad iPhone 8. Con una sola ricarica, infatti, è possibile riprodurre video fino a 13 ore. Supporta la ricarica wireless ed è compatibile con la ricarica veloce cablata da 18 W, grazie alla quale è possibile ottenere il 50% della carica in soli trenta minuti. iPhone SE sarà disponibile dal prossimo 24 Aprile nei colori bianco, nero e rosso ad un prezzo a partire da 499 euro per la variante da 64 GB. I pre-ordini apriranno domani.