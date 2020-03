Samsung ha presentato il nuovo smartphone della gamma Galaxy A, una serie di dispositivi che, essendo stati pensati per offrire delle buone prestazioni e funzionalità all’avanguardia ad un prezzo contenuto, è riuscita a riscuotere un notevole successo. Non a caso, Samsung Galaxy A10 è stato lo smartphone Android più venduto dello scorso anno, e proprio qualche ore fa, il colosso sudcoreano ne ha presentato il suo successore: Samsung Galaxy A11.

Samsung Galaxy A11, le caratteristiche ufficiali

In via preliminare, precisiamo che Samsung non ha fornito nel dettaglio tutte le informazioni a riguardo, per cui, a seguire, riporteremo tutte le informazioni che sono state rese note ufficialmente. Anzitutto, Samsung Galaxy A11 dispone di uno schermo LCD da 6,4 pollici con risoluzione HD e foro nell’angolo superiore sinistro.

Lo smartphone è alimentato da un processore octa-core da 1,8 GHz, del quale, però, non ne è stato specificato il modello. Samsung Galaxy A11 è disponibile in due varianti: la prima, con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna. La seconda, invece, con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna, in entrambi i casi espandibile con microSD.

Insomma, già da queste prime caratteristiche è possibile capire che Samsung Galaxy A11 non offra il massimo in termini di tecnologie e prestazioni, ma quel poco sufficiente per garantire un agevole utilizzo del dispositivo, proponendosi come valida alternativa a tutti quegli utenti che non hanno troppe pretese in termini di prestazioni, ma non vogliono comunque rinunciare alla qualità di Samsung.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A11 dispone di una tripla camera posteriore con sensore principale da 13 MP, accompagnato da un sensore di profondità da 2 MP ed una lente grandangolare da 5 MP. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 8 MP. Tra le altre caratteristiche troviamo: un jack audio da 3,5 mm; sensore di impronte digitali sul retro; batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 15 W.

Per il resto, Samsung non ha rivelato dettagli sull’eventuale disponibilità nei mercati europei ed il prezzo del suo nuovo Galaxy A11, ma ci aspettiamo che questo possa raggiungere le aree in cui è stato già commercializzato il Samsung Galaxy A10.