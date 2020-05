iPhone 11 continua ad essere uno dei migliori smartphone per i selfie-addicted, gli amanti dell’autoscatto, regalando loro immagini ricche di colore e garantendo una buona esposizione nella maggior parte delle situazioni. DxOMark, nota azienda francese specializzata nella valutazione scientifica di smartphone, obiettivi e fotocamere, ha attribuito alla fotocamera frontale di iPhone 11 un totale di 91 punti. Così facendo, lo smartphone di casa Apple è riuscito ad aggiudicarsi una delle posizioni più alte della classifica DxOMark, la quale resta comunque dominata da alcuni smartphone Android.

iPhone 11 resta una buona alternativa per gli amanti dei selfie

In particolare, la fotocamera frontale di iPhone 11 è stata apprezzata per aver regalato scatti con una buona esposizione, una buona risoluzione dei dettagli negli scatti a distanza ravvicinata e dai colori vividi, soprattutto in piena luce. Le immagini, tuttavia, hanno presentato un po’ di rumore in quasi tutte le condizioni, ed in modo particolare non è piaciuto molto l’effetto sfumatura della modalità ritratto, considerato innaturale. In alcuni casi, poi, l’effetto sfumatura ha coinvolto anche gli elementi che si trovavano sullo stesso piano di messa a fuoco del soggetto.

Sono stati apprezzati anche gli scatti realizzati nel buio totale con l’utilizzo del solo flash. In questo caso, iPhone 11 è riuscito a realizzare selfie con volti ben esposti e con un buon bilanciamento del bianco. Tutte le immagini scattate da questo smartphone presentano del rumore più o meno accentuato, ciò dipende essenzialmente dalle condizioni di luce in cui ci si ritrova. Il rumore è risultato meno evidente nelle immagini scattate all’esterno, dove si è limitato per lo più nelle aree d’ombra, mentre è diventato più invadente negli scatti realizzati in condizioni di scarsa luminosità.

A parte ciò, la fotocamera interna di iPhone 11 offre dei buoni dettagli, una buona esposizione e colori vividi, anche se in alcune scene i toni della pelle possono apparire leggermente innaturali, tendendo verso il giallo. Per chi fosse interessato, lasciamo il link al report completo di DxOMark sulla fotocamera frontale di iPhone 11.