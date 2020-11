Netflix aggiorna il suo catalogo ogni mese. Ciò non significa solo ed esclusivamente nuovi contenuti in arrivo, ma anche – in alcuni casi – contenuti che, per un motivo o per un altro, abbandonano la piattaforma. Questo è uno di quei casi: con il mese di novembre, infatti, il catalogo Netflix ha subito delle perdite.

Netflix cancella alcune nuove serie TV, ecco il catalogo aggiornato

Sono perlopiù serie TV i contenuti che hanno lasciato la piattaforma, molti dei quali dopo una sola stagione. A giustificare la rimozione, dunque, potrebbe essere lo scarso successo ottenuto dalle serie TV in questione. Parliamo di Brave New World, Away e Teenage Bounty Hunter. Ma non finisce qui, perché anche On Becoming a God in Central Florida e GLOW sono stati rimossi dal catalogo. Volendo essere più precisi, di quest’ultima serie TV è stato riferito che non ci sarà un seguito (si aspettava la quarta stagione).

Con il mese di novembre, tuttavia (e per fortuna!) giungeranno su Netflix anche tanti nuovi contenuti tra film e serie TV. A seguire, il calendario dei contenuti che approderanno su Netflix entro fine mese.

Serie TV originali Netflix

Mi senti? (stagione 2) – 2 novembre 2020

(stagione 2) – 2 novembre 2020 Love & Anarchy (stagione 1) – 4 novembre 2020

(stagione 1) – 4 novembre 2020 Paranormal (stagione 1) – 5 novembre 2020

(stagione 1) – 5 novembre 2020 Undercover (stagione 2) – 9 novembre 2020

(stagione 2) – 9 novembre 2020 Dash & Lily (stagione 1) – 10 novembre 2020

(stagione 1) – 10 novembre 2020 Aunty Donna’s big Ol’house of Fun – (stagione 1)

– (stagione 1) The Liberator (stagione 1) – 11 novembre 2020

(stagione 1) – 11 novembre 2020 I favoriti di Mida (stagione 1) – 13 novembre 2020

(stagione 1) – 13 novembre 2020 The Crown (stagione 4) – 15 novembre 2020

(stagione 4) – 15 novembre 2020 Virgin River (stagione 2) – 27 novembre 2020

Serie TV

Record of youth (stagione 1) – 3 novembre 2020

Film originali Netflix

Operation Christmas Drop – 5 novembre 2020

– 5 novembre 2020 Citation – 6 novembre 2020

– 6 novembre 2020 La vita che volevamo – 11 novembre 2020

– 11 novembre 2020 Ludo – 12 novembre 2020

– 12 novembre 2020 Jingle Jangle: Un’avventura natalizia – 13 novembre 2020

– 13 novembre 2020 La vita davanti a sé – 13 novembre 2020

– 13 novembre 2020 Nei panni di una principessa: Ci risiamo! – 19 novembre 2020

– 19 novembre 2020 Natale Extraterrestre – 20 novembre 2020

– 20 novembre 2020 Natale in città con Dolly Parton – 22 novembre 2020

– 22 novembre 2020 Elegia Americana – 24 novembre 2020

– 24 novembre 2020 Il quaderno di Tomy – 24 novembre 2020

– 24 novembre 2020 Qualcuno salvi il Natale 2 – 25 novembre 2020

– 25 novembre 2020 La Belva – 27 novembre 2020

Film

Shrek Terzo – 1 novembre

– 1 novembre Diamanti di sangue – 1 novembre

– 1 novembre I ponti di Madison County – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 Ancora 48 ore – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 No One Killed Jessica – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 Sniper 5 – Fino all’ultimo colpo – 1 novembre 2020

– 1 novembre 2020 L’inganno – 10 novembre 2020

– 10 novembre 2020 Ocean’s 8 – 13 novembre 2020

– 13 novembre 2020 The Accountant – 22 novembre 2020

– 22 novembre 2020 Apollo 13 – 22 novembre 2020

– 22 novembre 2020 Viva l’Italia – 30 novembre 2020

Anime e film d’animazione