L’operatore WindTre ha deciso di continuare a proporre, ad alcuni utenti, l’offerta denominata MIA Super Fibra con un prezzo dedicato. Per la precisione è dedicata ad alcuni già clienti di rete mobile.

WindTre ha avviato una nuova campagna SMS con la quale invita gli utenti ad attivare l’offerta ad un prezzo speciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre continua a proporre l’offerta MIA Super ad alcuni utenti

A partire dallo scorso 4 novembre 2020 l’operatore WindTre ha avviato una nuova campagna SMS indirizzata proprio a questo target specifico di già clienti, che riceveranno un messaggio personalizzato in base al prezzo di MIA Super Fibra proposto per il proprio numero mobile. Ecco un SMS di esempio: “Una fantastica offerta per te! Super Fibra con 12 mesi di Amazon Prime da 22.98 euro al mese, Modem e attivazione INCLUSI. Vieni nei Windtre store entro l’11 Novembre 2020. Non compatibile con bonus internet. Verifica condizioni copertura, limitazioni su www.windtre.it/superfibra1“.

In questo caso i messaggi indicano che sarà possibile recarsi un negozio WindTre per attivare l’offerta entro l’11 Novembre 2020, ma in realtà la gamma MIA Super Fibra dovrebbe rimanere disponibile comunque fino al 22 Novembre 2020, salvo eventuali cambiamenti.

Grazie all’attivazione della convergenza con la sottoscrizione dell’offerta MIA Super Fibra, il cliente otterrà Giga illimitati sul proprio numero di rete mobile su cui si è ricevuta la proposta. Inoltre, sarà poi possibile associare un massimo di altre 2 SIM, anch’esse con lo stesso intestatario della linea fissa, per ottenere anche su queste Giga illimitati per la navigazione dati. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.