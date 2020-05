L’operatore WindTre, fin dal lancio del nuovo brand unico, ha iniziato a proporre ad alcuni suoi già clienti di rete mobile ancora attivi con offerte di ex brand come Wind e 3 Italia, la possibilità di ottenere Giga illimitati con la convergenza con il fisso.

La convergenza era infatti proposta tramite l’offerta denominata MIA Super Fibra, che di recente ha cambiato il proprio prezzo massimo personalizzato che può essere proposto agli utenti. Ecco i dettagli.

WindTre: è cambiato il prezzo dell’offerta in convergenza denominata MIA

A partire dallo scorso 19 maggio 2020 è infatti cambiato il prezzo massimo che può essere proposto ai già clienti in target per le offerte personalizzate della gamma MIA Super Fibra. Anche le offerte di rete fissa MIA Super Fibra prevedono prezzi variabili, che cambiano in base al cliente. In precedenza, il prezzo massimo previsto per la gamma MIA Super Fibra era di 29.98 euro al mese con le rate del modem incluse.

Tuttavia, il nuovo prezzo massimo che può essere proposto ai già clienti ex brand Wind e 3 Italia è pari a 27.98 euro al mese. Queste nuove condizioni per MIA Super Fibra saranno valide fino al 16 Giugno 2020, salvo cambiamenti, e in questo modo il prezzo andrà da un minimo di 22.98 euro al mese (16.99 euro di canone più 5.99 euro al mese per 48 mesi), fino ad un canone massimo di 27.98 euro al mese (21.99 euro di canone più 5.99 euro al mese per 48 mesi).

In ogni caso, possono comunque essere proposti anche ad altri prezzi, come ad esempio 24.98 euro oppure a 25.98 euro. Vi ricordo che queste offerte personalizzate sono rivolte principalmente ai già clienti WINDTRE con SIM attive con offerte degli ex brand Wind e 3 Italia non più in commercio dal 16 Marzo 2020. I Giga illimitati sulle nuove SIM attivate in convergenza si potranno ottenere con tutti i piani del nuovo portafoglio WINDTRE. Per scoprire maggiori dettagli, visitate il sito ufficiale dell’operatore.