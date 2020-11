Netflix vuole decidere cosa guarderai: in test una nuova funzione

Definirla nuova funzione non è propriamente corretto, ma Netflix ha in mente qualcosa di nuovo e di vecchio allo stesso tempo, la televisione lineare. Quest’ultima è quel classico modo di fruire i contenuti che prevede che il gestore sceglie cosa trasmettere e in quale momento. La maggior parte di noi sono cresciuti con questo sistema che per certi versi è tedioso, ma non per tutti.

Con l’arrivo dei servizi in streaming possiamo permetterci di guardare quello che vogliamo a che ora vogliamo. La scelta è così vasta che però a volte risulta difficile scegliere. Netflix lo sa tanto che ha aggiunto un pulsante di riproduzione randomica, ma vuole fare qualcosa di più.

La società sta pensando di dare vita proprio a un’offerta lineare che prevede quindi che l’utente dovrà guardare quello che che viene trasmesso all’ora in cui viene trasmesso. La novità si chiamerà Direct e al momento verrà testata solo in Francia.

Netflix e la nostalgia francese

Il test viene fatto in Francia per un motivo bene preciso. Apparentemente i francesi sentono una vera e propria nostalgia delle televisioni lineari e a molti spettatori piace proprio l’idea di una programmazione definita e costante. A sottolineare che si tratta di un test ancora nelle prime fasi è il fatto che si può usare Direct solo tramite l’applicazione da browser e non tramite gli altri dispositivi come Smart TV, smartphone e altri ancora.

L’annuncio della società: “A molti spettatori piace l’idea di una programmazione che eviti di dover scegliere cosa guardare. [Con Direct] puoi lasciarti trasportare senza dover scegliere un titolo in particolare e lasciarti sorprendere dalla diversità del catalogo Netflix.”