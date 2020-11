WindTre vuole essere il provider di telefonia più popolare del nostro paese. Già in queste settimane, il gestore ha dimostrato tutta la sua forza commerciale con alcune iniziative low cost dedicate a nuovi e vecchi clienti. Il provider, sempre in una dinamica di costante crescita, è intenzionato ad estendere anche i suoi servizi opzionali.

WindTre ed i servizi: la presenza delle eSIM garantita ai nuovi clienti

Mancano oramai poche settimane, alla partenza delle sperimentazione per le prime reti 5G del provider in Italia. In attesa di questa importante rivoluzione nel campo delle telecomunicazioni, per gli utenti che attivano un nuovo piano WindTre mette a disposizione un’ulteriore novità.

Il provider, infatti, garantisce agli abbonati la possibilità di attivare le innovative eSIM. I clienti di WindTre, quindi, avranno la possibilità di attivare un profilo telefonico attraverso le famose schede virtuali. Le eSIM saranno disponibili per gli abbonati che sono in possesso di un iPhone o di un device Android di nuova generazione.

Il funzionamento delle schede virtuali è del tutto speculare a quello delle tradizionali SIM. Ai clienti sarà infatti garantita la possibilità di associare al proprio profilo una ricaricabile o anche in piano in abbonamento. Allo stesso tempo, laddove lo si desideri, le eSIM potranno essere utilizzate anche con le cosiddette tariffe a consumo.

Ai clienti che scelgono ed acquistano una eSIM sarà richiesto un contributo iniziale di 10 euro, pari quindi a quello delle SIM. Gli utenti riceveranno all’atto di acquisto un codice QR che sarà utile all’attivazione della rete su smartphone.