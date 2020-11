Comet vuole risollevare l’intero mercato della rivendita di elettronica su tutto il territorio nazionale, e per questo motivo ha deciso di lanciare una campagna promozionale assolutamente interessante.

In un periodo storico in cui la maggior parte di noi si ritrova costretta nuovamente entro la propria abitazione, l’e-commerce assume un ruolo di prim’ordine, proprio per permettere al cliente di raggiungere ugualmente l’acquisto della tecnologia. Per questo motivo Comet ha deciso di rendere disponibili gli stessi prodotti, al medesimo prezzo disponibile in negozio, anche sul proprio sito, offrendo inoltre la spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Correte ad iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, troverete le migliori offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis.

Comet: il risparmio è dietro l’angolo

Il risparmio con Comet appare essere davvero ormai dietro l’angolo, gli utenti si ritrovano a poter accedere a grandissimi prodotti al giusto prezzo di vendita, a partire ad esempio dal Samsung Galaxy S20+, lo smartphone top di gamma assoluto, disponibile nel periodo corrente alla cifra finale di 849 euro.

Il consiglio, se volete puntare verso un modello di alta qualità, è di affidarvi direttamente al Samsung Galaxy S20 FE, un Galaxy S20 condito però con un processore completamente rinnovato, il Qualcomm Snapdragon 865, in antitesi con l’Exynos da sempre commercializzato sul territorio europeo. Il suo prezzo non è elevato, infatti potrà essere acquistato con un esborso finale di soli 599 euro.

Per approfondire la conoscenza di un volantino Comet da sempre ritenuto uno dei più interessanti ed all’avanguardia del periodo, aprite il prima possibile le pagine che trovate elencate qui sul sito ufficiale.