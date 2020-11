Unieuro apre letteralmente le porte all’ormai imminente Black Friday, con il lancio di un volantino assolutamente speciale che promette all’utente la possibilità di spendere poco o niente su ogni acquisto effettuato.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere disponibile solamente per pochi giorni, ciò sta a significare che l’utente dovrà decidere il prima possibile il da farsi, onde evitare di restarne tagliato definitivamente fuori. L’acquisto potrà essere completato anche sul sito ufficiale, sfruttando la possibilità che ormai vediamo da qualche mese, la spedizione gratuita presso il domicilio su ogni ordine superiore ai 49 euro.

Iscrivetevi al canale Telegram di TecnoAndroid e riceverete tantissimi codici sconto Amazon gratis.

Volantino Unieuro: gli sconti aiutano gli utenti a risparmiare

Gli sconti del volantino Unieuro possono davvero aiutare gli utenti a risparmiare, a partire da coloro che da tempo vogliono acquistare il Samsung Galaxy S20+, finalmente il top di gamma dell’azienda sudcoreana risulta essere acquistabile a 699 euro, una cifra più che accettabile per un prodotto di altissima qualità generale.

Molto interessanti sono anche le proposte legate alla fascia media del mercato della telefonia mobile, non mancano infatti Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 249 euro, passando anche per Oppo A52 in vendita a 149 euro, Oppo Reno 2Z a 229 euro, Samsung Galaxy Note 10 Lite a 379 euro, Samsung Galaxy a51 a 219 euro o Xiaomi Redmi Note 8 Pro in vendita a 189 euro.

Se interessati ai prodotti Apple, segnaliamo ad ogni modo la presenza di un buon iPhone 11 alla modica cifra di 699 euro. Le altre informazioni che vi aiuteranno a risparmiare moltissimo su ogni acquisto, le potete reperire direttamente sul sito dell’azienda.