MediaWorld si prepara ad accogliere il quasi imminente Black Friday, lanciando un volantino Black November che promette ottimi sconti, prezzi bassi sulla maggior parte dei prodotti, ed un risparmio assolutamente degno di nota.

Gli acquisti sono effettuabili fino all’8 novembre sia in negozio che sul sito ufficiale; coloro che acquisteranno un televisore da almeno 399 euro online lo potranno ricevere gratuitamente presso il domicilio, tutti gli altri invece saranno costretti a pagare le spese di spedizione (anche per altre categorie merceologiche). Al superamento, inoltre, di una spesa effettiva di 199 euro, è prevista la possibilità di optare per il Tasso Zero, ovvero il pagamento rateizzato senza interessi.

MediaWorld: il risparmio è alla portata di ognuno di noi

Gli smartphone in promozione nel volantino MediaWorld sono davvero tantissimi, anche se l’azienda ha quasi esclusivamente voluto puntare sulla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. In particolare possiamo trovare Xiaomi Mi 10 Lite a 329 euro, Samsung Galaxy A31 a 179 euro, Huawei P40 Lite E a 149 euro, Xiaomi Redmi 9 a 149 euro, Huawei Y6p a 129 euro e Huawei Y5p a 89 euro.

Molto interessanti sono anche gli sconti applicati sui terminali di casa Apple, in particolare annoveriamo iPhone 11 a 699 euro e iPhone SE a 469 euro.

Naturalmente nell’insieme delle proposte del volantino MediaWorld non mancano anche soluzioni alternative o legate a categorie merceologiche differenti, vedasi appunto i televisori o i piccoli elettrodomestici. Il consiglio, per scoprire e conoscere da vicino l’intera campagna, è di aprire il prima possibile il sito ufficiale.