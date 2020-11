La Nasa è tornata in contatto con la sonda Voyager 2, che viaggia nello spazio dall’agosto del 1977. Sono stati inviati una serie di comandi tramite un’enorme antenna radio, che era stata offline per riparazioni e aggiornamenti da marzo.

Voyager 2 ha ricevuto la “chiamata” ed ha eseguito i comandi, nonostante si trovasse a più di 18,8 miliardi di chilometri dalla Terra. È così lontana che gli ingegneri hanno dovuto attendere quasi 35 ore per una risposta. “Ciò che rende unico questo compito è che stiamo lavorando su tutti i livelli, dal piedistallo fino al centro della parabola che si estende verso l’alto”, dichiara Brad Arnold, il responsabile del progetto DSN presso il Jet Propulsion Lab della Nasa.

“Questa comunicazione di prova con Voyager 2 prova sicuramente che tutto è in linea con il lavoro che stiamo facendo”. Tra gli aggiornamenti all’antenna di trasmissione, chiamata DSS43 e situata in Australia, ci sono due nuovi trasmettitori radio. I trasmettitori non sono stati sostituiti per 47 anni, ma si prevede che torneranno operativi nel 2021. Gli ingegneri hanno anche aggiornato il riscaldamento e il raffreddamento, le apparecchiature di alimentazione e altri componenti elettronici per far funzionare i trasmettitori.

“L’antenna DSS43 è un sistema altamente specializzato. Ci sono solo altre due antenne simili nel mondo, quindi tenere l’antenna spenta per un anno non è una situazione ideale per Voyager o per molte altre missioni della NASA”. “L’agenzia ha deciso di condurre questi aggiornamenti per garantire che l’antenna possa continuare a essere utilizzata per le missioni attuali e future. Per un’antenna che ha quasi 50 anni, è meglio essere proattivi che reattivi“.

Oltre al contatto con Voyager 2, le riparazioni avranno ulteriori vantaggi per le future missioni su Marte. La sonda sarà utilizzata per la missione Mars Perseverance, quando il rover atterrerà sul Pianeta Rosso nel 2021. Cercherà antichi fossili e permetterà il primo volo in elicottero su un altro pianeta. La Nasa ha anche affermato che supporterà la missione Artemis che invierà la prima donna e il secondo uomo sulla Luna nel 2024.