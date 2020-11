La notizia secondo la quale Samsung avrebbe anticipato il lancio della sua nuova serie Galaxy S21 non è cosa nuova ma di recente sono emerse alcune indiscrezioni che contribuiscono a dar conferma di quella che fino ad ora è una mera supposizione. A quanto pare, infatti, l’azienda avrebbe già dato il via alla produzione del suo nuovo smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21: l’azienda avvia la produzione del nuovo smartphone Galaxy S21 Ultra!

In base alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, Samsung avrebbe già dato il via alla produzione del suo smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra. La notizia lascia ben sperare circa la veridicità delle ultime indiscrezioni secondo le quali l’azienda avrebbe intenzione di procedere con il lancio entro il mese di gennaio ma non offre particolari certezze poiché priva di un dettaglio. Non è chiaro, infatti, se l’azienda abbia avviato la produzione di massa dello smartphone o meno. Nonostante ciò è evidente l’intenzione dell’azienda di procedere in maniera celere.

La seria di smartphone Samsung Galaxy S21 ha già suscitato parecchia curiosità dunque in molti attendono l’emergere di dettagli certi che ne riportino la data di lancio. Al momento, in assenza di informazioni sicure, ricordiamo che l’azienda presenterà ben tre nuovi modelli e che la versione Ultra è stata fino ad ora descritta come la più interessante.

Il nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra, infatti, potrebbe essere dotata di S Pen e potrebbe riscuotere particolare successo per la sua fotocamera. Le ultime notizie hanno infatti sostenuto la presenza di un comparto fotografico costituito da quattro fotocamere e un sensore aggiuntivo.