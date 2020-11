Anche per il mese di novembre gli utenti Netflix potranno beneficiare di tanti nuovi contenuti, con nuove serie TV, film e documentari da accompagnare ai piovosi e freddi pomeriggi autunnali.

Quella che forniremo a breve è una lista provvisoria delle serie TV, dei film, dei documentari, docu-serie, reality e serie animate che approderanno su Netflix nel mese di novembre. Può essere, infatti, che la lista si arricchirà nelle prossime settimane o che – al contrario – possa subire delle modifiche in negativo. Detto ciò, ecco i contenuti che saranno (probabilmente) disponibili a novembre su Netflix.

SERIE TV IN ARRIVO A NOVEMBRE

2 novembre : Mi senti? (Seconda stagione )

: Mi senti? (Seconda stagione ) 3 novembre : Love & Anarchy (Prima stagione)

: Love & Anarchy (Prima stagione) 3 novembre : Record of Youth (Prima Stagione)

: Record of Youth (Prima Stagione) 5 novembre : Paranormal (Prima stagione)

: Paranormal (Prima stagione) 8 novembre : Undercover (Seconda stagione)

: Undercover (Seconda stagione) 10 novembre : Dash & Lily (Prima stagione)

: Dash & Lily (Prima stagione) 11 novembre : Aunty Donna’s big Ol’house of Fun (Prima stagione)

: Aunty Donna’s big Ol’house of Fun (Prima stagione) 11 novembre : The Liberator (Prima stagione)

: The Liberator (Prima stagione) 13 novembre : I favoriti di Mida (Prima stagione)

: I favoriti di Mida (Prima stagione) 15 novembre : The Crown (Quarta stagione)

: The Crown (Quarta stagione) 27 novembre: Virgin river (Seconda stagione)

DOCU-SERIE, REALITY E DOCUMENTARI

5 novembre: Carmel: Chi ha ucciso María Marta? (Prima stagione)

6 novembre: Country Ever After (Prima stagione)

17 novembre: We Are the Champions (Prima stagione)

18 novembre: Holiday Home Makeover with Mr. Christmas (Prima stagione)

23 novembre: Shawn Mendes: In Wonder

27 novembre: Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker

FILM