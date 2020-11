Xiaomi, nota per i suoi smartphone economici, i dispositivi indossabili e una miriade di altri gadget, ha lanciato solo di recente Mi Watch (noto in alcune regioni come Mi Watch Revolve). Tuttavia, sembra che la società potrebbe presto rilasciare un altro smartwatch economico.

Questo nuovo smartwatch si chiamerà Mi Watch Lite. È già stato individuato da certificazioni dell’ente di regolamentazione FCC negli Stati Uniti, suggerendo un imminente lancio globale.

Xiaomi punta al mercato degli wearable con il dispositivo economico

Considerando quanti dispositivi indossabili convenienti Xiaomi ha già in vendita, forse non è una sorpresa che l’azienda stia già cercando di tirarne fuori un altro. Secondo l’elenco, il prossimo Mi Watch Lite sfoggerà un quadrante rettangolare, abbinato a un display colorato da 1,4 pollici e un pulsante sul lato destro.

Il Mi Watch originale lanciato in Cina aveva lo stesso quadrante, seguito poi da un rivisitazione arrotondato. La certificazione mostra un orologio di colore nero con cinturino in silicone e una fibbia tradizionale. Le specifiche menzionate nell’elenco mostrano che l’orologio sarà dotato di GPS integrato, supporterà più modalità di fitness e avrà un monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24.

Si dice che Mi Watch Lite sia resistente all’acqua fino a 50 metri. Ciò significa che puoi indossarlo mentre fai jogging sotto la pioggia, ma puoi anche indossarlo per monitorare le tue sessioni di nuoto. Una batteria da 230 mAh alimenterà presumibilmente l’orologio e si dice che sia dotato di una ricarica di 5 W.

Per la connettività, il Mi Watch Lite sembra avere opzioni regolari come Bluetooth 5.1 e apparentemente può essere utilizzato con smartphone con Android 4.4 o iOS 10 e versioni successive. Sebbene l’elenco FCC accenni a un lancio imminente, il codice REDMIWT02 menzionato potrebbe significare che il device in questione appare come Redmi Watch in alcuni mercati e viene rinominato Mi Watch Lite in altri. Per ora dovremo attendere dettagli su prezzi e disponibilità.