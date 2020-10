App: la lista delle migliori applicazioni per un Halloween da incubo

Halloween è arrivato, ma quest’anno non sarà come gli altri. Non potremo scegliere quella maschera su cui abbiamo riflettuto per giorni, non sarà possibile fare uscite e rimanere fino a tarda nottata per le strade alla ricerca di spiriti malvagi. Nel 2020 non ci sarà nulla di tutto questo: l’orario di ritorno nelle proprie dimore non dovrà superare la mezzanotte (un po’ come Cenerentola, ma in versione horror), si dovrà festeggiare nelle proprie case con un massimo di 6 persone e l’unica fonte di divertimento verrà rappresentata da alcune app presenti sul PlayStore.

App: Into the Dead, Dead Effect 2, Mental Hospital 3 lite

Into the dead è solo il primo di tanti giochi a tema horror che potrete utilizzare durante la notte di Halloween. Tra le caratteristiche principali:

• Gameplay intenso con grafica mozzafiato e audio di alta qualità che permette di entrare in un vero scenario apocalittico.

• Vasta scelta di potenti armi

• Compagni cani che ti aiuteranno contro gli zombie

• Sfida con amici tramite il supporto Facebook e GameCenter

3D touch (è necessario un dispositivo compatibile)

Dead Effect 2 ha una struttura piuttosto semplice da capire. Si inizia selezionando un personaggio tra i tre proposti, e ognuna ha la propria dotazione specifica. Ce n’è uno specializzato nel combattimento corpo a corpo, un altro nell’utilizzo di fucili d’assalto e armi pesanti e un terzo che, invece, spara con il fucile per farsi strada. Una volta terminato il prologo si giunge all’hub centrale tramite il quale si può accedere in ogni momento alle missioni, scegliendo anche il livello di difficoltà e se giocare da soli o in compagnia.

Mental Hospital III, è un invece un horror di sopravvivenza. Ha una grafica molto interessante e un’atmosfera spettrale caratterizzata da un ospedale abbandonato. Da questo il personaggio principale deve uscire vivo o resterà intrappolato a vita.