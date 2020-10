Il lancio della nuova generazione di videogames è ormai alle porte; ma cosa spettarsi da questa nuova generazione? Mancano ormai poche settimane al lancio di Xbox Series X e di Playstation 5 e tutti gli appassionati hanno già iniziato il conto alla rovescia per toccare con mano le nuove console. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo le presentazioni di entrambe le console che promettono di dare al mondo dei videogame un notevole boost tecnico.

Tra le tante caratteristiche che hanno accesso l’interesse degli appassionati sicuramente i tanto agognati 60fps; l’aumento del frame rate garantisce una maggiore fluidità di gioco, punto molto caro ai gamers di tutto il mondo; altra caratteristica fondamentale ra riproduzione in 4K che sfrutta al massimo la risoluzione delle nostre TV.

Videogames: velocità di caricamento e ray tracing

Un’altra caratterista molto attesa è sicuramente il ray tracing. Questa tecnologia permette la realizzazione della luce dinamica, simulando delle vere sorgenti luminose da cui si di diramano i raggi. Il ray tracing dovrebbe migliorare anche la resa delle superfici riflettenti come specchi e pozze d’acqua che adesso dovrebbero apparire molto più realistiche.

Il tutto viene accompagnato da un notevole aumento della potenza computazionale degli hardware. Sony, per esempio, ha annunciato una velocità più che raddoppiata, sancendo, di fatto, la fine delle schermata di caricamento. Aumentata anche la capienza della memoria che in entrambe le console si avvicina in modo deciso verso il Terabyte. Non resta dunque che attendere il lancio di Playstation e Xbox per scoprire chi si aggiudicherà il trono di regina delle console per questa nuova generazione.