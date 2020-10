Unieuro si ritrova a distruggere letteralmente Esselunga con il lancio di offerte strepitose, condite con prezzi bassissimi tra cui è possibile scegliere, sempre nell’ottica di risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato.

Fino al 2 novembre è stata attivata la campagna promozionale intitolata Halloween Days, gli utenti vi possono accedere direttamente dal sito ufficiale dell’azienda, godendo anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio al superamento dei 49 euro di spesa, in parallelo all’extra-sconto del 5% previsto su ogni acquisto effettuato. In alternativa è sempre possibile decidere di recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, approfittando degli ottimi prezzi messi sul piatto dall’azienda.

Unieuro: quali sono i prodotti da cogliere al volo

I prodotti Unieuro da cogliere assolutamente al volo passano sostanzialmente per due top di gamma del periodo, quali sono Galaxy Note 20 e Xiaomi Mi 10T Pro. I prezzi di vendita sono leggermente differenti gli uni dagli altri, ma restano indubbiamente due prodotti da acquistare subito ad occhi chiusi.

Il Note 20 è in vendita a 1149 euro, una cifra elevata, ma più che giustificata poiché si tratta a tutti gli effetti di un modello appena lanciato sul mercato e con il quale si può davvero pensare di fare di tutto.

Il Mi 10T Pro ha qualche piccola defezione nelle specifiche tecniche, a partire proprio dal display non all’altezza del prezzo, ma complessivamente 649 euro sono più che accettabili.

Il volantino Unieuro lo potete comunque sfogliare direttamente qui.