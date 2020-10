Per il prossimo 4 novembre il produttore cinese Oppo ha pianificato un evento di presentazione ufficiale durante il quale verrà annunciato un nuovo smartphone dotato del supporto alla connettività 5G. Il dispositivo in questione arriverà sul mercato con il nome di Oppo K7x.

Oppo K7x in arrivo il prossimo 4 novembre

Per le prossime settimane, il noto produttore cinese Oppo ha in serbo tanti nuovi smartphone. Tra questi, come già accennato, ci sarà l’inedito Oppo K7x. Al momento non si conosce molto in veste ufficiale di questo device, anche se in queste ultime ore è stato avvistato in una immagine teaser. In quest’ultima, in particolare, è raffigurata quella che sembra la parte posteriore del nuovo device. Osservando attentamente, sembra che sul lato sinistro della backcover verrà posizionata in una zona rettangolare per i sensori fotografici.

Secondo alcuni rumors e leaks, il nuovo Oppo K7x potrebbe essere lo smartphone che è stato avvistato qualche giorno fa sul noto portale cinese TENAA. Nello specifico, sul portale dell’ente cinese sono state riportate alcune presunte specifiche tecniche. Stando a quanto è stato riportato sul portale, il nuovo device dell’azienda apparterrà alla fascia media del mercato. La parte frontale sarà infatti occupata da un display LCD IPS con una diagonale da 6.5 pollici con una risoluzione pari al FullHD+ e nel form factor di 20:9. Una delle caratteristiche di rilievo di questo device sembra che sarà poi la grande capienza della batteria. Quest’ultima, infatti, dovrebbe essere pari a 5000 mAh, ma al momento non conosciamo la tipologia di ricarica rapida che supporterà.