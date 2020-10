Esselunga torna entro i propri settori, o meglio le aree nelle quali ci ha abituati nel corso degli ultimi mesi, con un’offerta tech dedicata direttamente agli smartphone, in particolar modo ad un prodotto di casa Oppo.

Disponibile solamente nei punti vendita fino all’11 novembre, la campagna promozionale concentra le proprie attenzioni su un unico prodotto, proponendolo in versione no brand e con garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi. L’acquisto, come ampiamente annunciato in precedenza, potrà essere completato solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale. Le scorte potrebbero essere un problema, Esselunga distribuisce poche unità di prodotto sul territorio, di conseguenza raccomandiamo una rapida presa di posizione.

Esselunga: queste sono le offerte più pazze del momento

Da Esselunga gli utenti si ritrovano a poter approfittare di sconti assurdi, uno dei questi riguarda sicuramente l’Oppo A9 2020, un vecchio (lanciato nel 2019) medio di gamma proposto finalmente a soli 159 euro.

Il display è molto ampio, raggiunge 6,5 pollici di diagonale, sebbene resti essere un IPS LCD, integra processore MediaTek octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nonché una quadrupla fotocamera posteriore, una anteriore da 16 megapixel, il sensore per le impronte digitali nella back cover, ed il suo punto di forza, la batteria da oltre 5’000mAh.

Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente favorevole, proprio perché è consigliato per l’utente che vuole tanto, senza spendere cifre troppo elevate.