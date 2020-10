Qualche mese fa, il medio di gamma Realme C15 era stato presentato ufficialmente sul mercato con a bordo un processore di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio G35. Nel corso delle ultime ore, però, il produttore cinese ha deciso di presentare una nuova versione di questo smartphone con a bordo un processore di casa Qualcomm.

Ufficiale il nuovo Realme C15 con a bordo un processore di casa Qualcomm

In queste ultime ore l’azienda cinese Realme ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano una nuova versione di uno dei suoi ultimi device di fascia medio-bassa. Nello specifico, stiamo parlando dello scorso Realme C15, che ora è arrivato anche in versione con a bordo un processore di casa Qualcomm. Il SoC prescelto, in particolare, è lo Snapdragon 460. A supportare le prestazioni del processore, su questa nuova versione troviamo gli stessi tagli di memoria, ovvero 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno. Il resto della scheda tecnica rimane invece invariato rispetto alla precedente versione con processore MediaTek. Di seguito vi riassumiamo le specifiche tecniche del device.

Display LCD IPS con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ con un noctha goccia centrale a forma di V

Processore Snapdragon 460 di Qualcomm

Tagli di memoria: 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage interno

Quad camera posteriore con sensori fotografici da 13+8+2+2 megapixel

Fotocamera frontale da 8 megapixel

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Connettività: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, radio FM, porta microUSB, GPS7A-GPS/GLONAS

Il prezzo di vendita di questa nuova versione di Realme C15 per il mercato indiano è pari a circa 114€ per la versione con 3/32 GB, mentre il prezzo della versione con 4/64 GB è pari a circa 125€.