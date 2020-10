Il treno Hyperloop di Elon Musk – fondatore di Tesla, SpaceX e PayPal – è il mezzo di trasporto terrestre più veloce e comodo in assoluto. Si tratta della naturale evoluzione del sistema di trasporto ferroviario che conta ora su livelli di innovazione e performance senza precedenti. Più rapido di un aereo di linea grazie al supporto della levitazione magnetica delle cabine, ora equipaggiate con strumentazioni e servizi di primo livello. Ecco in cosa consiste e quanto va veloce.

Hyperloop: Elon Musk ha scritto il futuro dei treni per trasporto passeggeri

Orientato al trasporto passeggeri, il nuovo Hyperloop batte a mani basse soluzioni tradizionali come Italo Treno e Le Frecce sfoderando un livello di tecnologia assurdo misto ad una velocità prossima ai 1.100 Km/h.

La riduzione dell’attrito dovuta all’introduzione della levitazione magnetica garantisce un’andatura assurda rispetto alle classiche soluzioni su rotaia. Si viene a creare un vuoto all’interno del tubo di contenimento che crea un mezzo in sospensione fuori dal normale.

Al suo interno il top delle tecnologie moderne con cabine munite di luci LED, WiFi per passeggeri e personale di bordo e sistemi di condizionamento dell’aria. Il sistema di recupero di energia in frenata garantisce la ricarica elettrica dei sistemi per una riserva di energia che trova anche applicazione con i pannelli solari predisposti sulla sommità. Questi ricaricano le batterie rendendo tutto molto più ecologico e conveniente lato costi.

In termini di risparmio, infatti, il treno Hyperloop vanta diversi miliardi di dollari di spese in meno. Anche dal punto di vista delle emissioni nocive ci si trova su alti livelli per un recupero in sostenibilità ambientale senza precedenti. Sono milioni le tonnellate di CO2 sacrificate a vantaggio di un ambiente più salubre e pulito.

Lo vedremo in azione negli Emirati Arabi Uniti, dove sono già in corso le prime prove di trasporto.