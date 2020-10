Interessanti novità sono giunte da parte di Mountain View: grazie ad un lavoro protratto nei mesi, da oggi in poi la gestione delle richieste di accesso ai file archiviati di Google Drive diventa più semplice, il tutto grazie alle email dinamiche su Gmail.

Sviluppato con l’intento di facilitare la gestione delle risorse agli utenti, il nuovo sistema è stato collaudato così da evitare la sovrapposizione di pagine e processi rendendo il tutto più armonioso e a portata di un semplice click.

Google Drive e Gmail: al via una maggiore collaborazione tra i due servizi del colosso

Grazie alle modifiche effettuate dal colosso di Mountain View, gestire le richieste d’accesso direttamente da Gmail non è mai stato così semplice. Grazie a tale cambiamento, come già anticipato, non sarà più necessario abbondare l’email di notifica, per ritrovarsi su una seconda pagina e per accordare il permesso, ma sarà consentito far il tutto su un’unica pagina.

Come mostrato dalla GIF dimostrativa di Google, l’utilizzo delle email dinamiche è più semplice a farsi che a dirsi. Contraddistinte da una piccola saetta accanto al messaggio, queste ultime sono facilmente individuabili su Gmail e possono essere utilizzate anche per operazioni al di fuori di Google Drive.

Per quanto riguarda la loro attivazione, per default è già attiva ma nel caso si voglia procedere con la disattivazione la procedura è la seguente: