WhatsApp: Esselunga e il buono da 500 euro, ecco la verità

Il periodo che sta attraversando l’Italia così come la restante parte del mondo non è di certo favorevole. Il virus avanza e ogni giorno porta sempre più contagi, fino a far immaginare un nuovo periodo di lockdown. Proprio durante gli scorsi giorni diversi utenti WhatsApp hanno cominciato a segnalare una situazione davvero strana: starebbe girando all’interno della chat un testo che anticiperebbe la decisione proprio di un lockdown.

Ovviamente questa è una fake news, la quale però è seguita a ruota da un’altra falsità: Esselunga avrebbe deciso di regalare un buono da 500 € agli utenti vista l’emergenza. Ovviamente, come già detto, anche questa è una fake news che la stessa azienda ci ha tenuto a smentire con un comunicato ufficiale.

WhatsApp: Esselunga smentisce la questione del buono da 500 € in regalo

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggiesula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.