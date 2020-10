Boston Dynamics ha annunciato che il suo cane Robot – Spot – sarà presto aggiornato per implementare un braccio aggiuntivo alle quattro “zampe” già presenti. Spot recentemente è diventato disponibile in commercio al prezzo di 74.500 dollari (62,000 euro). Pare sia stato acquistato già 260 volte secondo il CEO dell’azienda Rob Playter.

Il braccio robotico sarà disponibile all’inizio del 2021, con sei gradi di libertà e la capacità di aprire le porte e raccogliere oggetti. Sarà venduto come una sorta di accessorio. “Verrà spedito con un’interfaccia utente intuitiva e sarà possibile attivarlo manualmente o tramite tablet”. L’arto robotico era stato presentato nei video di presentazione del 2018. A giugno la società ha detto che sarebbe arrivato “in pochi mesi”.

Spot: l’ormai noto cane robot di Boston Dynamics riceverà presto l’aggiunta di un ulteriore braccio

“Aggiungere un braccio apre vasti orizzonti su ciò che i robot possono fare. Credo che la mobilità del robot contribuirà alla sua destrezza in modo impensabile diversamente”. Il braccio sarà accessibile agli sviluppatori tramite un’API, con funzionalità come afferrare e trascinare oggetti offerti come parte di una beta. Oltre a un braccio robotico, Boston Dynamics offre anche un caricabatterie extra dal valore di 1.650 dollari, oltre a un lidar e un sistema di telecamere da 34.570 dollari. Tuttavia, l’azienda ha sottolineato che il segugio di metallo è progettato solo per l’uso industriale o commerciale e non è certificato per l’uso in casa al momento.

Boston Dynamics vede Spot come l’ideale per piattaforme petrolifere o luoghi in cui sono presenti radiazioni e gli esseri umani non possono agire in sicurezza. Spot può trasportare un massimo di 14 chili e uno dei suoi cuccioli di metallo, SpotMini, è in grado di trainare un camion a grandezza naturale. È stato utilizzato anche a Singapore per incoraggiare l’allontanamento sociale durante la pandemia del Coronavirus.

Spot non è l’unico robot realizzato da Boston Dynamics. La sua macchina umanoide, chiamata Atlas, si cimenta nel backflip e parkour, sebbene non sia ancora disponibile per l’acquisto. Oltre ai robot umanoidi e a forma di cane, l’azienda inizierà a costruire nuovi robot per il settore della logistica. Ciò include Pick, una macchina per afferrare oggetti e una nuova versione del suo robot Handle, simile a un uccello, per spostare oggetti in container o camion.