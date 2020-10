Il Coronavirus fa tremare l’intera penisola italiana, nel corso delle ultime 24 ore si sono registrati 15’200 casi, con un balzo incredibile in Lombardia, dove sono 4’125 le persone rimaste contagiate.

I dati del Bollettino del Ministero sono terribili, nel corso delle ultime 24 ore sono davvero terribili, a fronte di un elevato numero di tamponi processati, che ricordiamo essere 177’848, sono 15’199 le persone segnalate come positive. I guariti sono complessivamente 2369, mentre i decessi purtroppo sono ben 127 (ieri erano 89). Attualmente in Italia abbiamo 155’442 casi positivi, di questi 9057 sono ricoverati in ospedale e 926 in terapia intensiva, tutti gli altri sono in isolamento domiciliare.

Dall’inizio della pandemia sono 449’648 i casi da Coronavirus in Italia, di questi 257374 sono guariti, mentre 36832 sono deceduti.

Contagi: i dati suddivisi per regione

Balzo enorme della Lombardia nel numero di contagi registrati nel corso delle ultime 24 ore, sono 4’125 a fronte di circa 36’000 tamponi. Al secondo posto sale sorprendentemente il Piemonte, con una crescita da 1’799 casi, seguito a ruota dalla Campania con 1760.

Le altre regioni preoccupanti restano il Veneto con +1422, l’Emilia Romagna con +671, la Toscana con +866, Liguria con +546, Sicilia con +562 e Umbria con +350.

A conti fatti, le meno colpite sono Puglia +324, Marche +226, Provincia autonoma di Trento +148, Friuli Venezia Giulia +219, Abruzzo +252, Sardegna +167, Provincia Autonoma di Bolzano +189, Calabria con +136, Valle d’Aosta +111, Basilicata +85 e Molise +22.

Da domani la Lombardia attiverà il coprifuoco, come la Campania, dalle 23 alle 5 sarà necessario firmare l’autodichiarazione per certificare lo spostamento per motivi di lavoro o di estrema necessità. Il richiamo è sempre al buon senso del cittadino, ed al mantenimento del distanziamento sociale, nonché all’utilizzo della mascherina.