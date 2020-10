Android: sul Play Store di Google 5 app a pagamento gratis oggi

Nessuno ha alcun dubbio sul fatto che Android attualmente domini il mondo degli smartphone per quanto concerne la presenza del suo sistema operativo su di essi. Google è stata in grado di fare un grande lavoro in quanto azienda dedicata anche alle piattaforme mobili, tra le quali quella del robottino verde riesce ad avere la leadership da diversi anni.

Il motivo per il quale le persone scelgono il sistema operativo di casa Google è ormai chiaro: la versatilità è molto più spiccata rispetto ad altre piattaforme. Tutti hanno l’opportunità di cambiare temi, icone e molto altro ancora all’interno del proprio smartphone, cosa che invece non è permessa da Apple. A permettere tutto ciò è il Play Store di Google, vera e propria risorsa per chiunque ami scaricare i contenuti a valanga sia gratis che a pagamento. Oggi inoltre sembra essere aggiornata di offerte: tutti possono scaricare proprio dal Play Store di Google tanti titoli a pagamento in maniera gratuita.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, il trucco è quello di iscriversi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi ci sono delle applicazioni e dei giochi a pagamento totalmente gratis

Anche oggi arriva la solita lista piena di contenuti a pagamento che Android decide di offrire gratis sul suo Play Store. Il download può essere effettuato direttamente qui sotto dall’elenco, dove troverete i link diretti.