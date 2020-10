WindTre prova a rubare i clienti a Vodafone con una promozione veramente molto speciale, parliamo della Go 100 Fire+ Easy Pay Limited Edition, un nome lunghissimo per descrivere un’offerta unica nel proprio genere.

Tutti gli utenti che vorranno accedervi dovranno comunque fare i conti con limitazioni molto importanti, in primis non è disponibile su tutto il territorio nazionale, bensì è fruibile solamente in determinati punti vendita dislocati in Italia. Allo stesso modo viene commercializzata sottoforma di operator attack, ciò sta a significare che può essere richiesta solamente con portabilità del numero originario da Iliad o da un MVNO (che non sia però un semivirtuale). Al momento dell’attivazione sarà necessario versare un contributo di 10 euro, necessario per l’acquisto della SIM.

WindTre: la promozione è specialissima

La promozione di WindTre è tanto considerata speciale, prima di tutto per il bundle proposto al consumatore finale; a conti fatti coloro che la richiederanno potranno accedere a 100 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti e 200 SMS da poter utilizzare verso chiunque sul territorio.

L’altro punto a suo favore è sicuramente rappresentato dal prezzo finale di vendita, a conti fatti si pagheranno solamente 6,99 euro al mese per godere di tutti i contenuti appena descritti. E’ importante ricordare, ad ogni modo, che il canone suddetto dovrà essere versato tramite conto corrente o carta di credito, al giorno d’oggi la promozione oggetto del nostro articolo è disponibile solamente in versione Easy Pay, ma senza alcun tipo di vincolo contrattuale temporale (quindi il recesso potrà essere richiesto in un qualsiasi momento senza problemi).