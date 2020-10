Quando Vodafone sceglie di fare sul serio, ci sono poche aziende in grado di tenergli testa. Il colosso colorato di rosso è stato in grado infatti di recuperare utenti in più occasioni, anche sottraendoli a gestori di altissimo livello.

In questo momento pare che una delle aziende più attive per quanto riguarda la telefonia mobile sia Iliad, che ha rubato tantissimi utenti proprio a Vodafone. L’obiettivo dell’azienda anglosassone adesso è quello di riportare a casa tutti coloro che sono scappati via. Per questo motivo sono nate dunque tre offerte di altissimo livello, le quali riescono ad arrivare fino a 100 giga in 4G. Nel frattempo anche oggi è un Happy Friday ed ecco quindi alcuni regali.

Vodafone: arrivano le tre offerte migliori di sempre per permettere agli ex utenti di rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga