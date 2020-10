La nuova offerta che spinge Vodafone a convincere un numero sempre maggiore di utenti al cambio operatore, prende il nome di Special 100 Digital Edition, è una soluzione che addirittura integra al proprio interno ben 100 giga di traffico dati al mese.

La promozione che andremo a raccontarvi, come è lecito immaginarsi, è distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che vi possono accedere solamente i consumatori che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di uno dei tantissimi MVNO attualmente disponibili sul mercato italiano (sono esclusi i soliti semivirtuali).

La portabilità è obbligatoria, inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo di solo 1 centesimo per la promo e di 10 euro per l’acquisto della SIM. Vodafone promette di non cambiare il costo fisso mensile per i 24 mesi successivi alla data di attivazione, in questo modo non rischierete alcun tipo di rincaro.

Vodafone: i contenuti della nuova offerta

La Vodafone Special 100 Digital Edition è un’offerta che contiene un elevatissimo quantitativo di giga, più precisamente parliamo di un bundle composto da 100 giga di internet in 4.5G (con velocità massima fissata a 600Mbps in download), affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso tutti.

Il prezzo corrisponde a soli 9,99 euro al mese a titolo definitivo, anche se va ricordato che sarà strettamente necessario optare per la versione Smart Pay, ovvero il pagamento dovrà avvenire tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile. Non è previsto, invece, alcun tipo di vincolo contrattuale di durata che limiterà la portabilità.