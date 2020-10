WindTre occupa un ruolo da assoluta protagonista nel campo della telefonia italiana. Il provider che ha avuto origine dall’unione di Wind e 3 Italia già in questi primi sei mesi di vita ha dimostrato di essere all’avanguardia non soltanto per quanto concerne l’offerta commerciale.

Oltre alle tariffe che vi abbiamo mostrato con aggiornamenti continui in queste settimane, WindTre propone a tutti i clienti anche importanti servizi esclusivi.

WindTre e le eSIM: il nuovo servizio contro TIM, Vodafone ed Iliad

Il servizio più atteso dagli utenti è senza ombra di dubbio l’inizio della sperimentazione per il 5G. WindTre però cerca di superare direttamente i principali rivali – TIM, Vodafone ed Iliad – anche con la presenza di un ulteriore extra.

Il gestore, per tutti gli abbonati, ha messo a disposizione anche le famose eSIM. I nuovi utenti che vorranno attivare un piano di visione con WindTre, oltre alle classiche SIM, potranno anche optare per la dotazione delle cosiddette schede virtuali. Le eSIM, allo stato attuale, sono compatibili con gli smartphone di ultima generazione con sistema operativo Android e per gli ultimi modelli di iPhone.

Il funzionamento di una eSIM è davvero molto semplice. Lo schema ripercorre in tutto e per tutto le classiche SIM. Con una eSIM gli utenti di WindTre avranno a loro disposizione una rete telefonica con conseguente numero per effettuare chiamate, inviare SMS e navigare in internet. Il prezzo di una eSIM è di 10 euro, uguale quindi a quello delle SIM classiche. Gli acquirenti di una eSIM avranno a loro disposizione solo un codice QR: grazie a questo sarà possibile attivare la rete virtuale su smartphone.