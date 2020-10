Il gestore WindTre rivolge periodicamente la sua attenzione ai suoi già clienti proponendo diverse offerte personalizzate spesso appartenenti al pacchetto di tariffe WindTre MIA. Di recente ha infatti contattato via SMS alcuni già clienti dedicando loro la tariffa WindTre MIA 50 che permette di ricevere degli ottimi contenuti a un costo davvero conveniente.

WindTre MIA 50: minuti, SMS e 50 GB a un costo davvero conveniente!

I già clienti dell’operatore che ricevono l’opportunità di attivare la tariffa WindTre MIA 50 possono ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 100 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Il costo della promozione ammonta a soli 7,99 euro al mese e può essere sostenuto tramite credito residuo.

Non tutti i già clienti hanno la possibilità di ottenere la tariffa WindTre MIA 50. L’attivazione può infatti essere effettuata esclusivamente da coloro che ricevono l’SMS da parte del gestore, il quale consente di completare l’attivazione rispondendo semplicemente alla comunicazione, senza andare incontro ad alcuna spesa iniziale.

I clienti WindTre hanno a disposizione vari servizi extra, ma non solo. Ognuno ha la possibilità di scaricare gratuitamente l’app ufficiale del gestore che consente di monitorare i contenuti della tariffa; personalizzarla attraverso le promozioni proposte dal gestore; e conoscere il credito residuo. L’app WindTre permette, inoltre, di ricaricare la SIM in pochi passaggi e in maniera sicura.

I clienti WindTre che non hanno ancora ricevuto l’SMS che propone la tariffa MIA 50 potrebbero avere la possibilità di attivare una delle varie offerte lanciate dal gestore recandosi in uno dei punti vendita o accedendo alla sezione “Offerte per Te” che permette di conoscere tutte le opzioni disponibili.