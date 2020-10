Il mondo della telefonia ha subito negli ultimi 10 anni un profondo cambiamento. Le tastiere fisiche, se non in alcuni casi specifici, sono state definitivamente eliminate per far spazio a display touch screen sempre più grandi e sempre più performanti. Tutto ciò è dovuto anche alle esigenze dei consumatori che, di fatto, sono passate dall’inviare SMS ed effettuare chiamate con i vecchi cellulari, ad utilizzare il proprio Smartphone come un vero PC oppure come una macchina fotografica professionale.

Ciononostante, però, il mercato dei vecchi cellulari non è ancora morto. Decine di dispositivi dimenticati ormai nei cassetti, infatti, potrebbero essere venduti sul mercato per centinaia e centinaia di euro. Scopriamo di seguito i vecchi cellulari più richiesti.

Motorola DynaTAC 8000x

Apparso in molteplici film e serie TV ancora attuali, il seguente Motorola risulta essere un pezzo di storia molto importante. Prodotto solamente in 300.000 unità in tutto il mondo, quest’ultimo, se in buone condizioni, può essere venduto per più di 1000 euro.

Mobira Sentaor

Questo vecchio apparecchio targato Nokia potrebbe sembrare una radio da spiaggia ma, in realtà, risulta essere uno dei primissimi modelli di cellulare venduti sul mercato. Lanciato nell’ormai lontano 1981, ad oggi il suo valore si aggira intorno ai 1000 euro.

Ericsson T28

Molto probabilmente ne avrete avuto uno fra le vostre mani. L’Ericsson T28, fratello maggiore del T20, è infatti uno dei vecchi cellulari per eccellenza. Se in buone condizioni il suo costo può arrivare anche a 200 euro.

Apple iPhone 2G

Ha scritto la storia di Apple. Il vecchio iPhone 2G, di fatto, è in assoluto il primo Smartphone commercializzato dal colosso di Cupertino. Attualmente il suo valore può superare anche i 1000 euro.

Nokia 3310

Il Nokia 3310 non ha bisogno di alcun commento. Conosciuto ormai da tutti come il telefono indistruttibile per eccellenza, ad oggi il suo valore se venduto con scatola originale, può arrivare anche a 150 euro.