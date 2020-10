Eccoci giunti come ogni settimana al famoso appuntamento con Epic Games. Come ogni giovedì, i più appassionati lo sapranno, Epic propone interessanti titoli in versione gratuita da scaricare senza costi aggiuntivi sulla propria libreria personale. Dopo aver proposto nel corso del 2020 moltissimi titoli tripla A, come ad esempio Gta V, Civilization VI, Watch Dogs 2, Hitman, e moltissimi altri ancora, anche questa settimana stupisce i propri utenti con un titolo estremamente valido. Si tratta di Rising Storm Vietnam 2, uno sparatutto estremamente realistico che vi riporterà indietro nel tempo con i vostri amici nella modalità multigiocatore e co-op.

Rising Storm 2, uno sparattutto evergreen dal sapore nostalgico

Sviluppato nel 2017 da Antimatter Games and Tripwire Interactive, questo titolo si distingue per una scelta molto rigorosa delle armi utilizzate nel corso della Guerra in Vietnam e per una campagna multigiocatore veramente ben realizzata. Diverse sono le mappe ancora oggi amate e utilizzate dagli utenti.

Per scaricare questo gioco in modalità del tutto gratuita vi basterà accedere al vostro account Epic Games (se non ne avete uno vi basterà crearlo), e procedere con l’acquisto di questa chicca. Un gioco da non lasciarvi sfuggire per tutti gli appassionati del genere, grazie al quale Epic cerca di attirare a sé un sempre maggior numero di utenti. Lo scopo è quello di sottrarre utenti da Steam, e conferire più valore alla propria piattaforma.

