L’operatore Vodafone Italia ha finalmente dato il via alle vendite dei nuovissimi Apple Watch Series 6 e SE, presentati solamente qualche settimana fa dal colosso di Cupertino.

Nel dettaglio, i wearable presentati da Apple lo scorso Settembre 2020 e adesso disponibili con l’operatore rosso, possono essere attualmente acquistati in specifici coloro e dimensioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone propone a rate i nuovissimi Apple Watch Series 6

Sono infatti disponibili i modelli Watch SE GPS + Cellular e Watch Series 6 GPS + Cellular con cassa da 40mm, nella colorazione argento con cinturino sport bianco, mentre quelli con cassa da 44mm, nella finitura grigio siderale con cinturino sport nero. Vodafone permette di rateizzare un prodotto attraverso il servizio Telefono Facile o Telefono No Problem, caratterizzato da 30 rate mensili, un contributo iniziale ed un eventuale corrispettivo di recesso anticipato massimo.

Quest’ultimo decresce di una quota costante man mano che ci si avvicina al termine della rateizzazione. Naturalmente l’ammontare di ciascuna componente del servizio varia in base al dispositivo scelto. Per acquistare a rate l’Apple Watch SE GPS + Cellular con cassa da 44mm, il nuovo cliente Vodafone deve versare un anticipo di 9.99 euro e 30 rate mensili da 12.99 euro. Per i già clienti non è previsto il contributo iniziale.

Apple Watch S6 GPS + Cellular con cassa da 44mm è invece acquistabile dai nuovi clienti, facendo fronte ad un anticipo di 39.99 euro e a 30 rate del valore di 17.99 euro ciascuna. Anche in questo caso i già clienti non pagano l’anticipo. I nuovi smartwatch Apple sono acquistabili anche in un’unica soluzione al prezzo di 369.99 euro per l’Apple Watch Series SE 40mm o di 399.99 euro per la versione da 44mm e a 549.99 euro per l’Apple Watch Series S6 40mm o 579.99 euro per il modello da 44mm. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.