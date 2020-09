Dopo mesi e mesi di indiscrezioni il colosso di Cupertino ha finalmente presentato alcuni dei suoi nuovi device durante l’evento tenutosi il 15 settembre. Come previsto i protagonisti non sono stati gli iPhone 12, per i quali sarà necessario attendere ancora, bensì due nuovi Apple Watch.

Apple Watch Series 6 e SE: ecco tutti i dettagli!

In questi ultimi mesi sono emerse numerose informazioni su quelle che sarebbero stati i piani del colosso di Cupertino per la presentazione dei suoi nuovi dispositivi. Si è tentato più volte di ipotizzare una possibile data di lancio dei tanto attesi iPhone 12 ma questa continua a rimanere ignota. Nonostante ciò Apple ha deciso di soddisfare il suo pubblico organizzando un evento durante il quale ha presentato due prodotti particolarmente interessanti. Come previsto dal leaker Jon Prosser, infatti, i protagonisti dell’evento del 15 settembre sono stati Apple Watch Series 6 ed Apple Watch SE.

Consultando il sito ufficiale Apple è possibile conoscere tutte le caratteristiche dei nuovi dispositivi, che potranno essere acquistati a partire dal 18 settembre.

Quello che attira maggiormente l’attenzione è Apple Watch Series 6, disponibile in diverse colorazioni e in due versioni da 44mm e 40mm. Il display Retina always-on appare più grande del 30% e più luminoso rispetto a quello di Apple Watch Series 3. E’ dotato di numerosi sensori ed è in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue. Rispetto al modello precedente, inoltre, presenta una batteria migliore, capace di offrire un’autonomia di 18 ore e di ricaricarsi in soli 90 minuti. Il suo costo parte dai 439,00 euro per il modello privo di connessione e dai 539,00 euro per le versioni dotate di connettività cellulare.

Ad accompagnare il nuovo smartwatch Series 6 è stata una versione più economica: Apple Watch SE. Il dispositivo presentato dal colosso si dimostra particolarmente interessante seppur privo di alcune caratteristiche, come il sensore che permette di misurare il livello di ossigeno nel sangue e la funzione che consente di effettuare un’elettrocardiogramma completo in pochi minuti. A mancare è anche il display always-on. Lo schermo di Apple Watch SE, infatti, si attiva soltanto in seguito al movimento del polso. Anche in questo caso sono disponibili diverse colorazioni ed è possibile scegliere tra la versione da 44mm e quella da 40mm. Il costo è di 309,00 euro per la versione base privo di connettività cellulare e di 359,00 euro per la versione con connettività.