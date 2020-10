HUAWEI P Smart 2021 è disponibile da oggi in pre-ordine in Italia al prezzo consigliato di 229,00 euro e con una promozione molto vantaggiosa. Gli utenti che effettueranno il pre–ordine o acquisteranno lo smartphone entro il 1 novembre, riceveranno in regalo gli auricolari Huawei FreeBuds 3 (valore commerciale di 139 euro), 3 mesi di Huawei Music VIP Membership, 3 mesi di abbonamento a Huawei Video e 15 GB di spazio extra su HUAWEI Cloud per 12 mesi.

HUAWEI P smart 2021 è disponibile nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black e potrà essere ore-ordinato sullo Store online di Huawei, Amazon, presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo. La disponibilità per l’acquisto verrà comunicata in un secondo momento.



A proposito di HUAWEI P Smart 2021…

Si tratta di uno smartphone che garantisce prestazioni sufficienti per qualsiasi tipo d’utilizzo, ma è alimentato dai Huawei Mobile Services. Non sarà dunque possibile installare e utilizzare le applicazioni ed i servizi di Google, compreso il Play Store.

HUAWEI P Smart 2021 sfoggia un display IPS da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel) ed é alimentato dal processore octa-core HUAWEI Kirin 710A (4 x Cortex-A73 da 2.0 GHz + 4 x Cortex-A53 da 1.7 GHz) con GPU Mali G51-MP4, supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB.

Lo smartphone è poi dotato di una quadrupla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP (apertura f / 1.8), accompagnato da una ultra grandangolare da 8 MP (120 °, apertura f / 2.4), un sensore di profondità da 2 MP (apertura f / 2.4) ed una lente macro da 2 MP (f / 2.4); mentre la fotocamera selfie è da 8 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 22,5 W, per due ore di riproduzione video in appena 10 minuti di ricarica.