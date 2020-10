Solamente oggi, 8 ottobre 2020, uno smartphone Samsung presenta uno sconto assolutamente invidiabile in tutti i punti vendita di proprietà di Esselunga. La campagna promozionale verrà disattivata con la chiusura odierna, per questo motivo è assolutamente necessario affrettare le scelte.

Attiva ufficialmente dal 24 settembre, la corrente offerta tech ha stupito per la sua capacità di riuscire a proporre al pubblico un buonissimo prodotto ad un prezzo effettivamente più basso del normale. Disponibile solo ed esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, l’idea di Esselunga è anche soggetta alle limitazioni indotte da scorte estremamente ridotte. Il terminale in promozione è commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed in versione completamente sbrandizzata.

Volantino Esselunga: sconto pauroso per tutti

Il terminale su cui si poggia l’intera campagna promozionale di Esselunga è il Samsung Galaxy A71, un modello appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, caratterizzato da alcuni peculiarità decisamente importanti.

Primo fra tutti è il display, un ampio componente AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione FullHD+, in grado nello stesso tempo di integrare il sensore per le impronte digitali (in aggiunta allo sblocco con il viso 2D). Non manca ovviamente un ottimo processore octa-core, 4 fotocamere posizionate nella parte posteriore, una anteriore da 32MP, il chip NFC ed un’ampia batteria da 4’500mAh.

Tutto questo ad un prezzo relativamente ridotto, a conti fatti il Samsung Galaxy A71 costa solamente 299 euro, in versione ovviamente completamente sbrandizzata e con 128GB di memoria interna.