Il volantino Unieuro attualmente disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, vuole essere sicuramente una partenza per gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca di un nuovo elettrodomestico per la propria abitazione.

La nomenclatura non potrebbe essere più chiara, si chiama Passione Casa e, come tale, integra tantissime offerte legate alla suddetta tipologia di prodotti. Ciò che lo rende veramente speciale è la possibilità di ricevere gratuitamente una asciugatrice, acquistando uno dei modelli effettivamente contrassegnati (non sarà necessario raggiungere una determinata cifra di spesa).

Tutte le offerte Amazon sono in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram, scopritele con tanti codici sconto gratis.

Unieuro: le offerte sono da non perdere

Al netto della possibilità di ricevere l’asciugatrice gratis, all’interno del volantino Unieuro troviamo anche alcuni sconti interessanti applicati direttamente sugli smartphone, come ad esempio sul Samsung Galaxy S20. Il consumatore che ne vorrà approfittare potrà pagarlo solamente 599 euro, e nel contempo godere di tutte le incredibili prestazioni che è attualmente in grado di offrire.

Sempre restando sulla stessa linea di prezzo incrociamo poi l’ormai classico LG Velvet, un terminale estremamente interessante caratterizzato da una estetica unica nel suo genere, nonché ovviamente dalla connettività 5G.

Quanto scritto poco sopra rappresenta solamente un piccolo esempio di ciò che vi aspetta approfittando del volantino Unieuro, il consiglio è sempre il solito, sfogliate le pagine elencate e poi recatevi in negozio per completare l’acquisto. E’ possibile optare per la consegna a domicilio, ma in questo caso è sempre a pagamento, da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.