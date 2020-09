Mancano solo pochi giorni all’evento recentemente annunciato da Apple durante il quale avremo modo di conoscere alcuni dei suoi nuovi dispositivi, tra i quali molto probabilmente il nuovo iPad e due nuovi Apple Watch. Le indiscrezioni attualmente note ritengono che sarà necessario attendere ancora qualche settimana prima di poter conoscere i nuovi iPhone 12 ma sarà necessario attendere per ottenere conferme a riguardo. Al momento a colmare la curiosità suscitata da tanta attesa compensa un video recentemente apparso in rete che mostra quello che potrebbe essere il design del nuovo iPhone 12 Pro.

Apple: ecco come potrebbe essere il nuovo iPhone 12 Pro!

Il video recentemente trapelato in rete svela quella che potrebbe essere la scocca di uno dei quattro modelli in arrivo. Nello specifico si fa riferimento all’iPhone 12 Pro che, in base a quanto emerso, presenta un particolare che è stato oggetto di numerose ipotesi. Il video, infatti, permette di notare la presenza di una sorta di fessura situata sul lato del dispositivo che va a sostituire lo spazio fino ad ora dedicato all’inserimento della SIM.

Come riportato da HdBlog, molto probabilmente lo spazio sarà dedicato alla collocazione dell‘antenna 5G ma non è da escludere la possibilità che sia destinato al sensore di riconoscimento delle impronte digitali; o, data la somiglianza, al connettore che permette di ricaricare l’Apple Pencil.

Quanto esposto fa riferimento esclusivamente a ipotesi e indiscrezioni diffuse in rete, dunque è probabile che i particolari non corrispondano alla realtà dei fatti ma sarà necessario attendere la presentazione per esserne certi.